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На Львівщині сталася жахлива ДТП, загинуло 6 осіб: моторошні фото

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На Львівщині трапилася масштабна смертельна ДТП
На Львівщині трапилася масштабна смертельна ДТП / Фото з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 23 травня, на трасі Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції у Львівській області.

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О 07:20 надійшло повідомлення в чергову частину про те, що біля села Вербляни сталася ДТП між мікроавтобусом Mercedes Sprinter та вантажівкою. Попередньо 6 осіб загинуло,
– повідомили у поліції.

Також зазначається, що ще троє осіб отримали тілесні ушкодження. Окрім того, рятувальникам довелося вирізати одного постраждалого з пошкодженого авто за допомогою спецобладнання.

На місці працюють правоохоронці. Наразі обставини та причини з’ясовуються.


На Львівщині у жахливій ДТП загинуло 6 осіб


Масштабна смертельна аварія трапилася на Львівщині


На Львівщині 6 осіб загинуло у ДТП

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Поліція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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