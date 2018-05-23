На Львівщині сталася жахлива ДТП, загинуло 6 осіб: моторошні фото

Сьогодні вранці, 23 травня, на трасі Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції у Львівській області.

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О 07:20 надійшло повідомлення в чергову частину про те, що біля села Вербляни сталася ДТП між мікроавтобусом Mercedes Sprinter та вантажівкою. Попередньо 6 осіб загинуло,

– повідомили у поліції.

Також зазначається, що ще троє осіб отримали тілесні ушкодження. Окрім того, рятувальникам довелося вирізати одного постраждалого з пошкодженого авто за допомогою спецобладнання.

На місці працюють правоохоронці. Наразі обставини та причини з’ясовуються.



На Львівщині у жахливій ДТП загинуло 6 осіб



Масштабна смертельна аварія трапилася на Львівщині