На Львівщині вантажівка збила дітей, які каталися на скутері: подробиці
10 серпня у Жидачівському районі на Львівщині вантажівка збила скутер із двома дітьми 2003 та 2008 років народження. Їх із травмами госпіталізували до лікарні.
Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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10 серпня о 19:24 у селі Рогізно Жидачівського району сталося зіткнення вантажівки БАЗ під керуванням мешканця Львова 1964 року народження зі скутером, на якому рухалися мешканці Рогізного 2003 та 2008 років народження,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що дітей госпіталізували у Жидачівську райлікарню з діагнозом "перелом лівого стегна", "садна на голові".
Джерело: 24 канал
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