На Львівщині вантажівка збила дітей, які каталися на скутері: подробиці

10 серпня у Жидачівському районі на Львівщині вантажівка збила скутер із двома дітьми 2003 та 2008 років народження. Їх із травмами госпіталізували до лікарні.

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Читайте також: У смертельній ДТП на Запоріжжі сім'я вчительки втратила трьох дітей: подробиці

10 серпня о 19:24 у селі Рогізно Жидачівського району сталося зіткнення вантажівки БАЗ під керуванням мешканця Львова 1964 року народження зі скутером, на якому рухалися мешканці Рогізного 2003 та 2008 років народження,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що дітей госпіталізували у Жидачівську райлікарню з діагнозом "перелом лівого стегна", "садна на голові".