На Львівщині з криниці дістали мертвого чоловіка
На Львівщині, у селі Лугове Бродівського району, на території приватного господарства в криниці знайшли тіло людини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"Як з'ясувалось на місці виклику, в криниці заповненій водою, на глибині близько 6 м виявлено чоловіка без ознак життя. Один з пожежних за допомогою рятувальної мотузки спустився в колодязь, та витягнув загиблого на поверхню", – повідомили рятувальники.
Загиблим виявився місцевий мешканець, чоловік 1979 року народження.
Джерело: 24 Канал
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