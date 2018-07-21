На Львівщині з криниці дістали мертвого чоловіка

На Львівщині, у селі Лугове Бродівського району, на території приватного господарства в криниці знайшли тіло людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Як з'ясувалось на місці виклику, в криниці заповненій водою, на глибині близько 6 м виявлено чоловіка без ознак життя. Один з пожежних за допомогою рятувальної мотузки спустився в колодязь, та витягнув загиблого на поверхню", – повідомили рятувальники.

Загиблим виявився місцевий мешканець, чоловік 1979 року народження.