На Миколаївщині УПЦ МП агітує святити паски у церкві й не дивитись телебачення

Архієпископ Вознесенський і Первомайський УПЦ МП Алексій звернувся до вірян Миколаївщини. Він заявив, що Великоднє нічне богослужіння та освячення пасок відбудеться. Це попри те, що у Вознесенському районі зафіксували найбільше випадків коронавірусу в області. Архієпископ також закликав вірян не дивитися телевізор та не користуватися інтернетом.

Звернення архієпископа опублікували на сайті Вознесенської єпархії УПЦ МП.

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Великоднє нічне богослужіння та освячення пасок буде відбуватися! Всі охочі можуть приступити до Таїнства Покаяння та Євхаристії,

– йдеться у зверненні.

Однак в одному із пунктів все ж згадують прохання під час служби "виконувати вимоги та норми, встановлені МОЗ".

Архієпископ також закликав вірян не дивитися телевізор та не користуватися інтернетом. Адже там розповсюджують неправдиву інформацію, особливо соцмережі.

"Категорично утриматися від перегляду телевізора, який нагнітає та вводить у відчай людей, а також обмежити себе в інтернет-просторі", – інформує єпархія. Інформація, яку там поширюють, призводить до "відчаю і шкодить як духовному, так і фізичному здоров'ю".

Коронавірус на Миколаївщині: основне

Миколаївська область стала останньою, де зафіксували зараження COVID-19.

Станом на 16 квітня у Вознесенському районі Миколаївської області виявили 20 інфікувань коронавірусом. Загалом в області – 22.

Перші випадки захворювання виявили саме у вірян однієї з церков.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.





Як відсвяткувати Великдень вдома – дивіться відео



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