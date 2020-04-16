На Николаевщине УПЦ МП агитирует святить куличи в церкви и не смотреть телевидение

Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий обратился к верующим Николаевщины. Он заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится. Это несмотря на то, что в Вознесенском районе зафиксировали больше всего случаев коронавируса в области. Архиепископ также призвал верующих не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом.

Обращение архиепископа опубликовали на сайте Вознесенской епархии УПЦ МП.

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Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится! Все желающие могут приступить к Таинству Покаяния и Евхаристии,

– говорится в обращении.

Однако в одном из пунктов все же вспоминают просьбу во время службы "выполнять требования и нормы, установленные Минздравом".

Архиепископ также призвал верующих не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом. Ведь там распространяют ложную информацию, особенно соцсети.

"Категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает и вводит в отчаяние людей, а также ограничить себя в интернет-пространстве", – информирует епархия. Информация, которую там распространяют, приводит к "отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью".

Коронавирус на Николаевщине: основное

Николаевская область стала последней, где зафиксировали заражение COVID-19.

По состоянию на 16 апреля в Вознесенском районе Николаевской области обнаружили 20 заражений коронавирусом. Всего в области – 22.

Первые случаи заболевания обнаружили именно у верующих одной из церквей.

Как церковь рекомендует праздновать Пасху

УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.





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