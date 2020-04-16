На Николаевщине УПЦ МП агитирует святить куличи в церкви и не смотреть телевидение
Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий обратился к верующим Николаевщины. Он заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится. Это несмотря на то, что в Вознесенском районе зафиксировали больше всего случаев коронавируса в области. Архиепископ также призвал верующих не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом.
Обращение архиепископа опубликовали на сайте Вознесенской епархии УПЦ МП.
Обратите внимание Глава УПЦ МП заявил, что на Пасху служба в храмах будет: видеообращение
Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится! Все желающие могут приступить к Таинству Покаяния и Евхаристии,
– говорится в обращении.
Однако в одном из пунктов все же вспоминают просьбу во время службы "выполнять требования и нормы, установленные Минздравом".
Архиепископ также призвал верующих не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом. Ведь там распространяют ложную информацию, особенно соцсети.
"Категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает и вводит в отчаяние людей, а также ограничить себя в интернет-пространстве", – информирует епархия. Информация, которую там распространяют, приводит к "отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью".
Коронавирус на Николаевщине: основное
- Николаевская область стала последней, где зафиксировали заражение COVID-19.
- По состоянию на 16 апреля в Вознесенском районе Николаевской области обнаружили 20 заражений коронавирусом. Всего в области – 22.
- Первые случаи заболевания обнаружили именно у верующих одной из церквей.
Как церковь рекомендует праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Как отпраздновать Пасху дома – смотрите видео
Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала
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