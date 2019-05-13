На міністра Реву подали до суду через образу жителів Донбасу: що відомо

До адміністративного суду Києва подали два позови на міністра соціальної політики Андрія Реву. Все – через його висловлювання стосовно жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Річ у тім, що наприкінці квітня в інтерв’ю BBC, коментуючи проблеми жителів окупованого Донбасу з отримання пенсій та інших виплат, Рева назвав цих людей "мерзотою".

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Всі хто були проукраїнськими, ті виїхали звідти (з окупованих територій – 24 канал). А той, хто хоче отримувати дві пенсії – там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода абсолютно. Мені шкода тих солдатів і офіцерів з сім'ями, які вбиті там через цю мерзоту,

– сказав тоді Рева.

Так, в Окружному адміністративному суді Києва повідомили вже про 2 позови проти Реви за таке висловлювання. Позивачі вважають, що такі висловлювання українського міністра дискримінують та принижують людську гідність жителів окупованих територій Донбасу за територіальною ознакою.

Серед вимог позовів – визнати дії міністра протиправними й зобов’язати його утриматись від подібних висловлювань.

Як кажуть у суді, наразі матеріали позовів досліджують. Вирішується питання про відкриття проваджень у справах.

До речі, історія з "мерзотами" – це далеко не перший "перл" Андрія Реви. Одного разу він пояснив, чому жителі Німеччини з середньою зарплатою у 2,5 тисячі євро витрачають на їжу 14% доходів, у той час як українці, з середньою зарплатою 200-250 євро – 50%. На його переконання, це відбувається тому, що наші співгромадяни багато їдять, а от німці – менше. Ця соціально-продовольча математика викликала хвилю обурення в ЗМІ та соцмережах.

Що відомо про Андрія Реву? До того, як зайняти міністерське крісло, він був заступником Володимира Гройсмана, коли той був мером Вінниці. Не дивно, що в кулуарах Реву називають "людиною прем'єра".