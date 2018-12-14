На Одещині поліція шукає крадія, який поцупив гірлянду з головної ялинки міста

На Одещині у місті Чорноморську поліцейські розслідують крадіжку новорічної гірлянди із головної ялинки міста.

Про це повідомляє у Facebook Чорноморське відділення поліції.

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Відомо, що факт крадіжки правоохоронці виявили ще 13 грудня "в процесі моніторингу інформації в мережі інтернет".

Не дивлячись на те, що із заявою про злочин до Чорноморського відділення поліції власники вкраденого майна не звернулись, матеріали справи були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка),

– додали у повідомленні.

Поліція запевняє, що наразі виконує всі необхідні заходи, аби повернути новорічку гірлянду, а також встановлює розмір матеріального збитку.