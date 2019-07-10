На Одещині знайшли повішеним екс-голову райадміністрації Зінченка

Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка знайшли повішеним 10 липня. У травні він мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським.

Тіло 62-річного чоловіка знайшли у його будинку в Овідіопольському районі Одещини. У поліції імені чоловіка не назвали.

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"Українська правда" зазначає, що йдеться про Володимира Зінченка.

Правоохоронці не виявили на місці події слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку. Слідчо-оперативна група також не виявила ознак насильства на тілі чоловіка. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.

У поліції додали, що 62-річний чоловік є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом вчинення хуліганських дій з використання зброї відносно нардепа. Вчора, за клопотанням прокуратури, йому мали обирати запобіжний захід, але в суд він не з’явився.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Що відомо про конфлікт Зінченка та Урбанського? У травні Зінченко став учасником конфлікту з нардепом від БПП Олександром Урбанським в селі Санжейка Овідіопольського району. За словами самого Урбанського, Зінченко під час перепалки спершу схопив його за горло, а потім двічі вистрелив у нього з пістолета, поранивши нардепа в ногу. Зінченко після цього потрапив в СІЗО. Пізніше його відправили під домашній арешт.

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