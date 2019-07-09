23:07
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Юний військовий-строковик загинув на чергуванні під Миколаєвом

      1408 Читать новость на русском
      Військовий-строковик загинув від вогнепального поранення на Миколаївщині
      Військовий-строковик загинув від вогнепального поранення на Миколаївщині / Depo.ua (ілюстративне фото)

      22-річний військовослужбовець строкової служби загинув на Миколаївщині, отримавши вогнепальне поранення голови. Головні версія загибелі військового – самогубство.

      До поліції повідомлення про госпіталізацію строковика з вогнепальним пораненням голови надійшло 8 липня вночі. Потерпілого доставили до лікарні з військової частини, що у Вознесенському районі. Невдовзі військовий помер у медзакладі.

      Дізнайтеся, як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства

      Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматом. Головні версія трагедії – самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують слідчі.

      Тіло військового скерували на судово-медичну експертизу. Поліція розслідує справу як умисне вбивство.

      де ще українські військові скоювали самогубство останнім часом:
      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні
      15977
      Теги: Новини України Збройні сили України Розслідування Самогубство Жертви Новини Миколаєва Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі
      сьогодні , 22:51 Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі
      1052
      Чому Порошенко повинен нести відповідальність за Медведчука та Клюєва
      сьогодні , 22:30 Чому Порошенко повинен нести відповідальність за Медведчука та Клюєва
      Сергій Лещенко 268
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      725
      Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова
      сьогодні , 22:18 Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова
      1265
      Киношабаш: Медведчук побывал в гостях у российских пропагандистов
      сьогодні , 22:00 Киношабаш: Медведчук побывал в гостях у российских пропагандистов
      Злой Одессит 423
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук