Юний військовий-строковик загинув на чергуванні під Миколаєвом

22-річний військовослужбовець строкової служби загинув на Миколаївщині, отримавши вогнепальне поранення голови. Головні версія загибелі військового – самогубство.

До поліції повідомлення про госпіталізацію строковика з вогнепальним пораненням голови надійшло 8 липня вночі. Потерпілого доставили до лікарні з військової частини, що у Вознесенському районі. Невдовзі військовий помер у медзакладі.

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Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматом. Головні версія трагедії – самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують слідчі.

Тіло військового скерували на судово-медичну експертизу. Поліція розслідує справу як умисне вбивство.