Учасник війни на Донбасі покінчив життя самогубством під Луцьком

На Волині вкоротив собі віку український воїн, що брав участь у бойових діях на Донбасі. Чоловікові було 25 років.

Як сповістила психологиня Олена Звєрєва, трагедія трапилася у селі Крупа Луцького району.

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За її словами, загиблий неодноразово звертався за допомогою та його кілька разів забирали групою швидкого реагування, але "цього разу не набрав".

Згодом стало відомим і ім’я загиблого – це 25-річний Вадим Гримайло. Служив він у 51 бригаді.

В Україні воїни скоюють самогубство не вперше. Зокрема, у середині лютого в Одесі повісився 29-річний військовий-контрактник. Сталося це у квартирі, де він жив з мамою. Саме остання виявила його тіло. Перед цим чоловік взяв короткострокову відпустку.



А вже у травні на Київщині підірвався 36-річний ветеран війни на Донбасі – з зони бойових дій він повернувся два роки тому. До трагедії чоловік кілька разів намагався накласти на себе руки. Цього разу він попрощався зі своїми близькими та пішов до яру, а опісля його родичі й почули вибух.

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Чому люди скоюють самогубство

Як зауважив психотерапевт Сергій Кістеньов, у середньому кожні 16,2 хвилини відбувається 1 суїцид, а чоловіки становлять 79% зі всіх самогубців.

За його словами, здебільшого людей на самогубство штовхають:

– депресія (причина номер 1);

– психічні захворювання (шизофренія, захворюваннями, що викликають психоз: людина може чути голоси, які наказують вбити себе; також станами з високим рівнем смертності від самогубств є біполярний розлад і розлади харчової поведінки);

Приблизно 25-40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами.

– вживання наркотиків і алкоголю (вони роблять людину, у якої є суїцидальні нахили, більш імпульсивною та можуть сприяти виникненню інших причин самогубства);

– важкі невиліковні хвороби, хронічні болі.

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