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      Учасник війни на Донбасі покінчив життя самогубством під Луцьком

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      На Волині скоїв самогубство 25-річний учасник війни на Донбасі
      На Волині скоїв самогубство 25-річний учасник війни на Донбасі / Колаж 24 канал

      На Волині вкоротив собі віку український воїн, що брав участь у бойових діях на Донбасі. Чоловікові було 25 років.

      Як сповістила психологиня Олена Звєрєва, трагедія трапилася у селі Крупа Луцького району.

      Цікаво! Пройти війну та не втратити себе: мотивуюча історія ветерана АТО

      За її словами, загиблий неодноразово звертався за допомогою та його кілька разів забирали групою швидкого реагування, але "цього разу не набрав".

      Згодом стало відомим і ім’я загиблого – це 25-річний Вадим Гримайло. Служив він у 51 бригаді.

      В Україні воїни скоюють самогубство не вперше. Зокрема, у середині лютого в Одесі повісився 29-річний військовий-контрактник. Сталося це у квартирі, де він жив з мамою. Саме остання виявила його тіло. Перед цим чоловік взяв короткострокову відпустку.

      А вже у травні на Київщині підірвався 36-річний ветеран війни на Донбасі – з зони бойових дій він повернувся два роки тому. До трагедії чоловік кілька разів намагався накласти на себе руки. Цього разу він попрощався зі своїми близькими та пішов до яру, а опісля його родичі й почули вибух.

      Важливо! На військовому катері під час чергування застрелився матрос

      Чому люди скоюють самогубство

      Як зауважив психотерапевт Сергій Кістеньов, у середньому кожні 16,2 хвилини відбувається 1 суїцид, а чоловіки становлять 79% зі всіх самогубців.

      За його словами, здебільшого людей на самогубство штовхають:

      депресія (причина номер 1);

      психічні захворювання (шизофренія, захворюваннями, що викликають психоз: людина може чути голоси, які наказують вбити себе; також станами з високим рівнем смертності від самогубств є біполярний розлад і розлади харчової поведінки);

      Приблизно 25-40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами.

      вживання наркотиків і алкоголю (вони роблять людину, у якої є суїцидальні нахили, більш імпульсивною та можуть сприяти виникненню інших причин самогубства);

      важкі невиліковні хвороби, хронічні болі.

      Зверніть увагу! Як вберегти людей від самогубства: поради психолога

      які ще випадки самогубства траплялися останнім часом в україні:
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      Теги: Новини України Новини Луцька Самогубство Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Жертви Втрати Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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