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      Прокуратура: основна версія загибелі Тимчука – самогубство

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      Дмитро Тимчук
      Дмитро Тимчук / apostrophe.ua

      Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Останнім часом очільник "Інформаційного спротиву" перебував у депресивному стані.

      Про це, зокрема свідчать люди із близького оточення Тимчука. Вони розповіли слідству, що протягом останнього тижня він взагалі не виходив з дому, як і в день смерті. Про це "Громадському" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

      Це цікаво: Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин

      Окрім того, Максимець повідомила, що в межах слідства призначать низку судових експертиз. Серед них – судово-медичну, балістичну та інші.

      "Крім того, ми очікуємо на письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", – речниця прокуратури.

      За її словами, із квартири Тимчука вилучили речові докази: пістолет, магазин з патронами, гільзу. Окрім того, були відібрані змиви з рук, частин тіла й одягу загиблого і жінки, яка перебувала у приміщенні. Їх досліджуватимуть на виявлення слідів порохових газів.

      Що відомо про смерть Дмитра Тимчука?

      Народного депутата від фракції "Народний фронт" та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука знайшла мертвим у власній квартирі у Києві його дружина. Це трапилось вранці 19 червня.

      У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.

      Загалом розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

      Читайте також: Загибель Дмитра Тимчука: "Інформаційний спротив" зробив заяву

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Тимчук Самогубство Київська прокуратура
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