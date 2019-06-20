Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Останнім часом очільник "Інформаційного спротиву" перебував у депресивному стані.

Про це, зокрема свідчать люди із близького оточення Тимчука. Вони розповіли слідству, що протягом останнього тижня він взагалі не виходив з дому, як і в день смерті. Про це "Громадському" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Це цікаво: Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин

Окрім того, Максимець повідомила, що в межах слідства призначать низку судових експертиз. Серед них – судово-медичну, балістичну та інші.

"Крім того, ми очікуємо на письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", – речниця прокуратури.

За її словами, із квартири Тимчука вилучили речові докази: пістолет, магазин з патронами, гільзу. Окрім того, були відібрані змиви з рук, частин тіла й одягу загиблого і жінки, яка перебувала у приміщенні. Їх досліджуватимуть на виявлення слідів порохових газів.

Що відомо про смерть Дмитра Тимчука?

Народного депутата від фракції "Народний фронт" та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука знайшла мертвим у власній квартирі у Києві його дружина. Це трапилось вранці 19 червня.



У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.



Загалом розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".



Колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

Читайте також: Загибель Дмитра Тимчука: "Інформаційний спротив" зробив заяву