Прокуратура: основна версія загибелі Тимчука – самогубство
Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Останнім часом очільник "Інформаційного спротиву" перебував у депресивному стані.
Про це, зокрема свідчать люди із близького оточення Тимчука. Вони розповіли слідству, що протягом останнього тижня він взагалі не виходив з дому, як і в день смерті. Про це "Громадському" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Це цікаво: Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин
Окрім того, Максимець повідомила, що в межах слідства призначать низку судових експертиз. Серед них – судово-медичну, балістичну та інші.
"Крім того, ми очікуємо на письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", – речниця прокуратури.
За її словами, із квартири Тимчука вилучили речові докази: пістолет, магазин з патронами, гільзу. Окрім того, були відібрані змиви з рук, частин тіла й одягу загиблого і жінки, яка перебувала у приміщенні. Їх досліджуватимуть на виявлення слідів порохових газів.
Що відомо про смерть Дмитра Тимчука?
Народного депутата від фракції "Народний фронт" та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука знайшла мертвим у власній квартирі у Києві його дружина. Це трапилось вранці 19 червня.
У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.
Загалом розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.
Читайте також: Загибель Дмитра Тимчука: "Інформаційний спротив" зробив заяву
Вибір редакції
-
Протести у Грузії: поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, багато постраждалихсьогодні , 23:54
-
Ректор КНУ приїхав до студентів на протест та звільнив Портнова: фото та відеосьогодні , 22:47
-
Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КПсьогодні , 22:23