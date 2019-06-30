На Херсонщині вчинила самогубство 9-річна дівчинка
Поліція Херсонщини отримала повідомлення про самогубство 9 річної дівчинки у Білозерському районі, що на Херсонщині, 29 червня.
Як це сталося? Близько 18:30 мати дівчинки, прийшовши додому, виявила, що двері до ванної кімнати зачинені зсередини. Жінка погукала на допомогу чоловіка, вони разом вибили двері і побачили тіло доньки, яка висіла на дверній ручці.
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Наразі працівники поліції опитують батьків, родичів та друзів загиблої та перевіряють наявність у неї акаунтів в соціальних мережах.
За попередньою інформацією, інцидент кваліфікується за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою самогубство. Ведеться слідство.
Як розпізнати самогубство: у сигналізуючих фразах може згадується про те...
- що вже не довго залишилось або все скоро закінчиться
- що краще бути мертвим
- що людина вже не може витримати
- що немає сил протистояти та боротися
- коли людина каже, що залишає цей світ або обіцяє себе вбити
Варто пам'ятати про те, що з будь-якої складної ситуації є вихід, просто іноді хтось не бачить його, і треба допомогти йому у цьому.
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