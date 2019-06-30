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      На Херсонщині вчинила самогубство 9-річна дівчинка

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      На Херсонщині вчинила самогубство 9-річна дівчинка
      На Херсонщині вчинила самогубство 9-річна дівчинка / Ілюстративне фото

      Поліція Херсонщини отримала повідомлення про самогубство 9 річної дівчинки у Білозерському районі, що на Херсонщині, 29 червня.

      Як це сталося? Близько 18:30 мати дівчинки, прийшовши додому, виявила, що двері до ванної кімнати зачинені зсередини. Жінка погукала на допомогу чоловіка, вони разом вибили двері і побачили тіло доньки, яка висіла на дверній ручці.

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      Наразі працівники поліції опитують батьків, родичів та друзів загиблої та перевіряють наявність у неї акаунтів в соціальних мережах.

      За попередньою інформацією, інцидент кваліфікується за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою самогубство. Ведеться слідство.

      Як розпізнати самогубство: у сигналізуючих фразах може згадується про те...

      1. що вже не довго залишилось або все скоро закінчиться
      2. що краще бути мертвим
      3. що людина вже не може витримати
      4. що немає сил протистояти та боротися
      5. коли людина каже, що залишає цей світ або обіцяє себе вбити

      Варто пам'ятати про те, що з будь-якої складної ситуації є вихід, просто іноді хтось не бачить його, і треба допомогти йому у цьому. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Самогубство Діти і неповнолітні Поліція Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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