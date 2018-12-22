У Вінниці біля відділку поліції знайшли мертвого правоохоронця
У п'ятницю, 21 грудня, біля адміністративної будівлі Гніванського відділення поліції у Вінниці виявили тіло правоохоронця з вогнепальним пораненням.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Вінницькій області.
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Зазначається, що на момент вірогідного самогубства поліцейський перебував на службі.
Наразі з'ясовують обставини трагедії.
За даним фактом відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".
Джерело: 24 Канал
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