У Вінниці біля відділку поліції знайшли мертвого правоохоронця

У п'ятницю, 21 грудня, біля адміністративної будівлі Гніванського відділення поліції у Вінниці виявили тіло правоохоронця з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Вінницькій області.

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Зазначається, що на момент вірогідного самогубства поліцейський перебував на службі.

Наразі з'ясовують обставини трагедії.

За даним фактом відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".