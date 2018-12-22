В Виннице возле отделения полиции нашли мертвого милиционера
В пятницу, 21 декабря, возле административного здания Гниванского отделения полиции в Виннице обнаружили тело милиционера с огнестрельным ранением.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.
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Отмечается, что на момент возможного самоубийства полицейский находился на службе.
Выясняют обстоятельства трагедии.
По данному факту открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Источник: 24 Канал
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