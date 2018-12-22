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      В Виннице возле отделения полиции нашли мертвого милиционера

      253 Читати новину українською
      Вероятно, полицейской совершил самоубийство
      Вероятно, полицейской совершил самоубийство / Фото из открытых источников

      В пятницу, 21 декабря, возле административного здания Гниванского отделения полиции в Виннице обнаружили тело милиционера с огнестрельным ранением.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.

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      Отмечается, что на момент возможного самоубийства полицейский находился на службе.

      Выясняют обстоятельства трагедии.

      По данному факту открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Самоубийство Винница
      Источник: 24 Канал
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