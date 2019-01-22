Під Тернополем знайшли мертвим відомого бізнесмена

У понеділок, 21 січня, у селищі Велика Березовиця, що під Тернополем, у підвалі власного будинку виявили тіло застреленого чоловіка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про місцевого бізнесмена Богдана Тимчія.

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У прес-службі Нацполіції у Тернопільській області зазначили, що труп знайшла громадянська дружина підприємця. Вона викликала "швидку", а ті вже повідомили про інцидент поліцію.

Правоохоронці розглядають версію самогубства. У чоловіка була прострелена ліва скроня, а поруч із його тілом знайшли карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу.

Слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Була біля чоловіка передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті,

– йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "Самогубство".

За інформацією сайту "Тернополяни", Богдан Тимчій був власником ресторану "Старий дуб" у Великій Березовиці та мережі дитячих ігрових зон у Тернополі. Крім того, він мав інтереси у видобувній галузі. У виданні натякають, що чоловік був дотичний до кримінальних автортетів 90-х.

Бізнесмену був 51 рік.