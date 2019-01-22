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      Под Тернополем нашли мертвым известного бизнесмена

      130 Читати новину українською
      Богдан Тымчий
      Богдан Тымчий / te.20minut.ua

      В понедельник, 21 января, в поселке Великая Березовица, что под Тернополем, в подвале собственного дома обнаружили тело застреленного мужчины.

      Местные СМИ сообщают, что речь идет про местного бизнесмена Богдана Тымчия.

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      В пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области отметили, что труп нашла гражданская жена предпринимателя. Она вызвала "скорую", а те уже сообщили об инциденте полиции.

      Правоохранители рассматривают версию самоубийства. У мужчины был прострелен левый висок, а рядом с его телом нашли карабин "Сайга-410К", зарегистрированный на погибшего, а также пулю и гильзу.

      Следов проникновения в дом или каких-либо повреждений дверей и окон оперативники не обнаружили. Отсутствуют на месте происшествия и следы борьбы. Была возле мужчины предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти, а свой поступок объясняет тем, что запутался в жизни,
       говорится в сообщении.

      Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "Самоубийство".

      По информации сайта "Тернопольчане" Богдан Тымчий был владельцем ресторана "Старый дуб" в Великой Березовице и сети детских игровых зон в Тернополе. Кроме того, он имел интересы в добывающей отрасли. В издании намекают, что человек был причастен к уголовным автортетам 90-х.

      Бизнесмену был 51 год.

      Теги: Новости Украины Бизнес Тернополь Самоубийство Полиция Криминальные новости Жертвы
      Источник: 24 Канал
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