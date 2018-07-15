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На орбіті Землі – тонни космічного сміття: в чому полягає небезпека

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Космічне сміття
Космічне сміття / futurum.today

Станом на червень 20128 року на орбіті Землі вже зібралось понад 7 тонн космічного сміття. Це відпрацьовані ступені ракет, уламки старих супутників тощо.

Про це заявляє астроном з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл, пише espreso.tv.

За його словами, космічне сміття – реальна загроза, адже при зіткненні кількох великих об'єктів запуститься ланцюгова реакція, яка може знищити усі супутники на орбіті.

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Наразі вже є кілька теорій, що допоможуть вирішити забруднення в космічному масштабі. Так, компанія SpaceX запустила на Міжнародну космічну станцію прототип апарату RemoveDEBRIS для збору космічного сміття. Апарат ловить сміття спеціальною сіткою та гарпуном.

У той час китайські вчені працюють над створенням космічного лазера, який повинен розщепити великі шматки космічного сміття на менші.

Ще одне рішення пропонує сінгапурський стартап Astroscale. Розробники готують супутники для "космоловлі" на навколоземній орбіті. Ці пристрої за допомогою магніту будуть притягувати до себе космічне сміття, а потім згорять в атмосфері.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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