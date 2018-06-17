На пенсію пішла перша жінка-командир МКС

Американська астронавтка Пеггі Вітсон свого часу стала першою жінкою-командиром Міжнародної космічної станції. Тепер вона пішла на пенсію.

Про це інформує сайт NASA.

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Директор космічного агентства Джеймс Брайденстайн зауважив, що Пеггі Вітсон є справжнім прикладом сили американського духу. Саме її любов до науки. Прагнення до досліджень і відкриттів, а також рішучість та характер надихали не лише всіх у NASA але й в усій Америці.

Пеггі Вітсон є рекордсменкою серед жінок із перебування у відкритому космосі. Вона побувала за ботом космічного корабля 10 разів, а сумарна кількість часу проведеного у відкритому космосі становить 60 годин 21 хвилину.

Загалом, за час виконання усіх місій та польотів, астронавтка провела у космосі 665 днів 22 години та 21 хвилину.

У своєму Twitter Пеггі Вітсон тепло відгукнулася про свою роботу в космічному агенстві.

Це була найбільша честь жити втілюючи мрію бути астронавтом NASA. Дякую NASAVillage та всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Тепер, коли я повертаюся до моїх численних дорогоцінних спогадів, я можу впевнено сказати, що моя подорож в NASA була поза цим світом,

– написала вона.