На півночі Одещини насипало 30 сантиметрів снігу

Україну поступово охоплює зима. Похолодання очікують, зокрема, у столиці – до шести градусів нижче нуля. Утім, синоптики обіцяють суху і навіть сонячну погоду. Сніг випаде не раніше кінця тижня. Захід країни тим часом вже засипало снігом з вівторка, 20 листопада, а у середу вночі – північ Одещини.

Найбільше опадів у Подільську. Там снігопад тривав аж 12 годин, і як наслідок – товщина снігу місцями сягає 30 сантиметрів.

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Щоб автомобілі хоч якось могли проїхати, комунальники розчищали місто усю ніч.



Комунальники розчищають дороги від 30-сантиметрового снігу

Заступник мера міста Подільськ Анатолій Корчовий розповів, що місто до опадів було готовим, попри різке погіршення погодних умов.

З першої години ночі вся наявна спецтехніка рушила на дороги міста. Результат ми можемо бачити вже – станом на шосту ранку всі маршрути громадського транспорту можуть курсувати безперешкодно,

– повідомив Корчовий.



Мешканці Подільська очікують перші маршрутки: дороги розчищено

Нагадаємо, перший сніг в Україні випав 14 листопада. Про негоду у шести областях країни синоптики попередили напередодні: обіцяли снігопади та ожеледицю на дорогах.