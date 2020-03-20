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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      На пляжах Одеси будуть попереджати про карантин

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      З пляжів будуть оповіщати про карантин / odessa-life.od.ua

      На одеських пляжах багато людей, які прогулюються, незважаючи на карантинні обмеження. Через це попереджати про наслідки коронавірусу та недотримання карантину будуть ще й на пляжах.

      З 20 березня рятувальна служба міста щогодини патрулюватиме пляжі на квадроциклі і моторному катері, повідомляє місцевий телеграм-канал "Одесса сейчас".

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      На катері та квадроциклі встановлені гучномовці для оповіщення населення.


      Рятувальники попереджають про карантин / Фото: Телеграм


      Одесу почнуть патрулювати рятувальники / Фото: Телеграм

      Які обмеження передбачає карантин в Україні?– Не працюють навчальні заклади та дитсадки.
      – Закриті всі розважальні заклади, ТРЦ, салони краси. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, банки та АЗС.
      – Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      – З 18 березня в Україні зупинили залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення. У містах в транспорті може їздити до 10 людей. Деякі міста зовсім зупинили рух громадського транспорту.
      – Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.


      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Одеси
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