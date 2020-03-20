На пляжах Одеси будуть попереджати про карантин

На одеських пляжах багато людей, які прогулюються, незважаючи на карантинні обмеження. Через це попереджати про наслідки коронавірусу та недотримання карантину будуть ще й на пляжах.

З 20 березня рятувальна служба міста щогодини патрулюватиме пляжі на квадроциклі і моторному катері, повідомляє місцевий телеграм-канал "Одесса сейчас".

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На катері та квадроциклі встановлені гучномовці для оповіщення населення.



Рятувальники попереджають про карантин / Фото: Телеграм



Одесу почнуть патрулювати рятувальники / Фото: Телеграм

Які обмеження передбачає карантин в Україні?– Не працюють навчальні заклади та дитсадки.

– Закриті всі розважальні заклади, ТРЦ, салони краси. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, банки та АЗС.

– Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа та залізничне сполучення.

– З 18 березня в Україні зупинили залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення. У містах в транспорті може їздити до 10 людей. Деякі міста зовсім зупинили рух громадського транспорту.

– Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

