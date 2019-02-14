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      На шахті Кривого Рогу загинули двоє працівників

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      У Кривому Розі на шахті "Ювілейна" загинули 2 працівників
      У Кривому Розі на шахті "Ювілейна" загинули 2 працівників

      У Кривому Розі 13 лютого на шахті "Ювілейна" приватного акціонерного товариства "Суха Балка" загинули 2 робітників. Причиною загибелі людей став нещасний випадок.

      Об 11:38 диспетчер "Сухої Балки" викликав гірничорятувальників для ліквідації аварії на шахті за типом "нещасний випадок", повідомили у Державному воєнізованому гірничорятувальному загоні ДСНС України.

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      Коли рятувальники прибули на місце, то виявили, що 2 постраждалих не подають ознак життя та перебувають у вирубці між поверхами в умовах обмеженого простору.

      За допомогою спецобладнання тіла працівників шахти витягнули на поверхню.

      Причини нещасного випадку повинна встановити експертна комісія.

      Нещасний випадок стався після нічної зміни, повідомило видання "Перший міський". На горизонті 1340 метрів майстер і прохідник задихнулися газом, який накопичився після вибуху гірської породи.

      Що відомо про шахту "Ювілейна"? Вона разом з шахтою ім. Фрунзе входять до складу рудника "Суха Балка" – одного з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. На руднику працює близько 3,5 тисячі осіб. Потужність рудника становить близько 3,1 мільйона тонни товарної руди на рік.

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      Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Надзвичайні ситуації Жертви Аварії на шахтах
      Джерело: 24 канал
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