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      На шляху до Zero Waste: бізнес та громадськість об'єднались для запуску інформаційної кампанії

      42 Читать новость на русском
      "Світ без відходів"
      "Світ без відходів"

      "Світ без відходів" – глобальна стратегія Компанії "Кока-Кола" – стартує в Україні з інформаційної кампанії.

      Головними героями є кумедні Робот Зеро, Русалка Марина, Голуб Роберт, Павучиха Поліна та Черв’як Леонід. Історія народилась в рамках спільного проекту з Klitschko Foundation за підтримки гранту Фундації Кока-Кола.

      Минулого року Компанія "Кока-Кола" оголосила про свою амбітну стратегію "Світ без відходів". Мета ініціативи – стати до 2030 року компанією, яка збирає та віддає на вторинну переробку стільки ж упаковки скільки випускає – 100%.

      Зараз, для того, щоб досягти поставленої мети, "Кока-Кола" працює над розробками дизайну щоб до 2030 року створити упаковку на 50% з переробних матеріалів.

      В свою чергу, українськими проектами глобальної стратегії Компанії Кока-Кола "Світ без відходів" є:

      • Zero Waste School від Klitschko Foundation;
      • Zero Waste Верховина від громадської організації "Україна без сміття";
      • "Поселення ZERO відходів", що впроваджується неурядовою організацією Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги;
      • "Пілотний проект з роздільного збирання твердих побутових відходів у м. Вишгород", який втілюється "Кока-Кола Беверіджиз Україна" та 4-ма іншими компаніями під егідою Української Пакувально-Екологічної Коаліції (УкрПЕК).

      "Компанія "Кока-Кола Україна" докладає усіх зусиль до реалізації глобальної стратегії "Світ без відходів". Лише у співпраці з партнерами, які допомагають реалізовувати в Україні проекти з відповідального управління відходами, ми з кожним днем все більше наближаємось до мети та робимо світ чистішим", – наголосив генеральний директор Компанії "Кока-Кола Україна" Камран Іскандаров.

      Зміна поведінки починається з освіти. А тому Klitschko Foundation в рамках проекту Zero Waste School першим використав нову айдентику інформаційної кампанії з п’ятьма кумедними героями, які закликають та надихають будувати світ без відходів. Айдентику розробила українська ілюстраторка Анна Сарвіра, а блогерка Татуся Бо написала повчальні історії за участі цих п’яти героїв.

      "Ми ініціювали інформаційну кампанію, щоб розпочати екологічні зміни у школах, адже тут зароджується майбутня культура громади, формуються моделі поведінки, які будуть визначати подальше її життя. Минулого року 50 шкіл України почали сортувати відходи і втілили освітні проекти у своїх громадах, щоб передати знання іншим. Ми сподіваємося, ця нова айдентика та її симпатичні герої допоможуть учасникам проекту Zero Waste School надихати інших ідеями роздільного збирання та переробки відходів і залучати більше людей до цього", – зазначила директор Klitschko Foundation Аліна Носенко.

      Презентація інформаційної кампанії відбулася 14 березня у Києві, у щойно відкритому "Хабі на Володимирській, 43". Крім знайомства з екологічними ініціативами, підтриманими Кока-Кола та їхніми планами на майбутнє, учасники отримали чимало цікавого досвіду поводження з відходами: пройшли через "Сортувальний лабіринт", компостували органічні відходи і спробували себе у upcycling, познайомились з "еко-шпаргалкою" та пройшли "еко-екзамен".

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      Теги: Новини України Екологія
      Джерело: 24 Канал
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