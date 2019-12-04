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      На скільки зросла середня пенсія у 2019 році: дані Пенсійного фонду

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      Від початку 2019 року середня пенсія зросла на 374 гривні / pravda.com.ua

      Станом на жовтень 2019 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3020 гривень. Від початку року цей показник зріс на майже 374 гривні.

      Середня пенсія зросла на 14,2% попри те, що розмір мінімальної пенсії збільшився всього на 4,4% або 67 гривень, повідомили у Пенсійному фонді.

      Зверніть увагу: Що зміниться у грудні: перерахунок пенсій та соцвиплат, 5G, нові гроші та електронні права

      За даними фонду, в Україні є 11,3 мільйона пенсіонерів. На виплати пенсій їм впродовж 10 місяців 2019 року держава виділила 363,8 мільярда гривень, а це на 22,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

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      Скільки грошей на пенсії виділили з бюджету

      Завдяки перерахункам пенсій з початку року вдалося збільшити:

      • середній розмір пенсій – на 374 гривень або на 14,2%;
      • мінімальну пенсію – на 67 гривень або на 4,5%.

      пенсія пенсіонери зростання
      Як зросли пенсії від початку року 

      Найвищі пенсії в Україні отримують жителі:

      • Києва – 4167 гривень;
      • Донецької області – 3963 гривні;
      • Луганської області – 3670 гривень на місяць.

      Найнижчі пенсії отримують пенсіонери Тернопільської області – 2323 гривні щомісяця.

      Що відомо про перерахунок пенсій з 1 грудня?Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень, а розмір максимальної – 16 тисяч 380 гривень.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Пенсія Гроші Пенсійний фонд України
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