На скільки зросла середня пенсія у 2019 році: дані Пенсійного фонду

Станом на жовтень 2019 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3020 гривень. Від початку року цей показник зріс на майже 374 гривні.

Середня пенсія зросла на 14,2% попри те, що розмір мінімальної пенсії збільшився всього на 4,4% або 67 гривень, повідомили у Пенсійному фонді.

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За даними фонду, в Україні є 11,3 мільйона пенсіонерів. На виплати пенсій їм впродовж 10 місяців 2019 року держава виділила 363,8 мільярда гривень, а це на 22,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.



Скільки грошей на пенсії виділили з бюджету

Завдяки перерахункам пенсій з початку року вдалося збільшити:

середній розмір пенсій – на 374 гривень або на 14,2%;

мінімальну пенсію – на 67 гривень або на 4,5%.



Як зросли пенсії від початку року

Найвищі пенсії в Україні отримують жителі:

Києва – 4167 гривень;

Донецької області – 3963 гривні;

Луганської області – 3670 гривень на місяць.

Найнижчі пенсії отримують пенсіонери Тернопільської області – 2323 гривні щомісяця.

Що відомо про перерахунок пенсій з 1 грудня?Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень, а розмір максимальної – 16 тисяч 380 гривень.