На Столичному шосе під Києвом через негоду сталася смертельна аварія: фото, відео

Уранці 5 лютого у Києві та передмісті сталося щонайменше 7 ДТП. Більшість аварій сталася через негоду, яка охопила столицю вранці 5 лютого. Найсерйознішу аварію можна було спостерігати в Конча-Заспі на Столичному шосе – тут одна людина загинула та ще одна зазнала травм.

Смертельна ДТП у Конча-Заспі

Аварія сталася приблизно о 8 годині ранку. Не розминулися автомобілі Jeep та Renaul. У результаті водій Renaul загинув на місці, а пасажирку машини з тілесними ушкодженнями госпіталізували, повідомляють у Патрульній поліції Києва.

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Зауважимо, що аварія сталася за умов сильного мокрого снігу та поганої видимості. Попередньо, Renault і Jeep рухалися на зустріч один одному. Але позашляховик виїхав на зустрічну смугу та протаранив Renault, пише "Інформатор".

Місце смертельної ДТП у Конча-Заспі на Столичному шосе / Фото: dtp.kiev.ua, "Інформатор"

У результаті машина вилетіла з дороги, а двох людей затиснуло в салоні. Їх довелося діставати рятувальникам. Коли деблокували водія, він уже був мертвим. Щодо водія Jeep, то він постраждав найменше, але також попросив допомоги медиків. Точні причини аварії встановлюють правоохоронці.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП на Столичному шосе під Києвом

Решта дрібніших ДТП

Уранці 5 лютого на Столичному шосе сталася ще одна аварія. Як повідомляє dtp.kiev.ua, тут біля дамби на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням і врізався у паркан. Зараз на місці працює патруль поліції. Інформації про потерпілих поки немає.

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Вже у самому Києві, а саме в центрі столиці, приблизно о 7 годині ранку на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького на проїжджу частину впало дерево. Тому рух транспорту тут ускладнено.