На Великдень можна було спостерігати цінову аномалію: деталі від НБУ

Зазвичай на Великдень ціни на товари зростають. Проте цього року вартість продуктів харчування майже не змінилася.

Про це мовиться в "Економічному огляді тижня", який опублікував Національний банк України.

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Згідно з даними держрегулятора, упродовж тижня з 17 по 23 квітня ціни на продукти харчування в Україні зросли лише на 0,1%. Зокрема, трішки зросли ціни на яйця (на 0,8%) та свинину (на 0,8%).

Підвищення попиту на Великодні свята не мало суттєвого впливу на ціни, хоча й загальмувало їхнє зниження. Надалі дешевшали лимони, часник і овочі борщового набору. Хоча для квітня є більш характерним подорожчання таких овочів. Вперше з часу запровадження карантину практично не змінилися ціни на туалетний папір,

– підкреслюють у НБУ.

У Нацбанку додають, що стабільними були ціни на:

побутову техніку,

товари особистого догляду.

Натомість упала вартість:

палива – під впливом низьких світових цін

ліків – це можна пояснити зміцненням гривні.

А вартість доставки страв із ресторанів навпаки зросла. У НБУ кажуть, що це може відображати певне збільшення попиту на Великодні свята.

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До слова, ціни на продукти, ліки та паливо почали в Україні знижуватися ще упродовж тижня з 10 по 16 квітня. Також тоді подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка. Тривало й зниження ціни на овочі борщового набору.

У НБУ пояснювали, що це відбулося під впливом:

спаду ажіотажу,

адаптації до нових умов,



збалансованої ситуації на валютному ринку.

Щодо лимонів, то зниження їхньої ціни відбулося на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, а також послаблення попиту.

Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука – під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень.

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Вартість Великоднього кошика – 2020 / Інфографіка 24 каналу