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      На Великдень можна було спостерігати цінову аномалію: деталі від НБУ

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      На Великдень ціни в Україні майже не змінилися
      На Великдень ціни в Україні майже не змінилися / Shutterstock

      Зазвичай на Великдень ціни на товари зростають. Проте цього року вартість продуктів харчування майже не змінилася.

      Про це мовиться в "Економічному огляді тижня", який опублікував Національний банк України.

      Цікаво Чому зростають ціни в Україні: пояснення від Мінекономіки

      Згідно з даними держрегулятора, упродовж тижня з 17 по 23 квітня ціни на продукти харчування в Україні зросли лише на 0,1%. Зокрема, трішки зросли ціни на яйця (на 0,8%) та свинину (на 0,8%).

      Підвищення попиту на Великодні свята не мало суттєвого впливу на ціни, хоча й загальмувало їхнє зниження. Надалі дешевшали лимони, часник і овочі борщового набору. Хоча для квітня є більш характерним подорожчання таких овочів. Вперше з часу запровадження карантину практично не змінилися ціни на туалетний папір,
      – підкреслюють у НБУ.

      У Нацбанку додають, що стабільними були ціни на:

      • побутову техніку,
      • товари особистого догляду.

      Натомість упала вартість:

      • палива – під впливом низьких світових цін
      • ліків – це можна пояснити зміцненням гривні.

      А вартість доставки страв із ресторанів навпаки зросла. У НБУ кажуть, що це може відображати певне збільшення попиту на Великодні свята.

      Економічний огляд тижня від НБУ за 24 квітня 

      До слова, ціни на продукти, ліки та паливо почали в Україні знижуватися ще упродовж тижня з 10 по 16 квітня. Також тоді подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка. Тривало й зниження ціни на овочі борщового набору.

      У НБУ пояснювали, що це відбулося під впливом:

      • спаду ажіотажу,
      • адаптації до нових умов,
         
      • збалансованої ситуації на валютному ринку. 

      Щодо лимонів, то зниження їхньої ціни відбулося на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, а також послаблення попиту.

      Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука – під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень.

      Зверніть увагу Кабмін регулюватиме ціни на соцтовари: які продукти здешевшають

      Ціни на великодній кошик 2020Вартість Великоднього кошика – 2020 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Великдень Продукти Ціни НБУ
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