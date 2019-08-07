На Вінниччині сільський голова відмив 100 тисяч, виділених на ремонт будинку культури

Сільський голова та ще двоє осіб підозрюються у розкраданні коштів, про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

З'ясувалося, що сільський голова та керівник підприємства, яке проводило ремонтні роботи у будинку культури, вносили до актів неправдиві відомості про проведення робіт. Окрім того, ремонтні роботи не виконувались взагалі. Своїми діями сільський голова та його "партнери" обікрали громаду на більш ніж 100 тисяч гривень.

На сільського голову, директора підприємства та інженера технічного нагляду подала до суду Прокуратура Вінницької області. У разі доведення їх діяльності у суді, їм загрожує до 8 років ув'язнення.





