На Житомирщині грабіжники катували сім'ю фермерів гарячою праскою на очах у дітей
У Житомирській області грабіжники увірвалися в приватний будинок фермерів і кілька годин катували сім'ю, вимагаючи гроші та цінності. Всі знущання відбувалися на очах у дітей.
Про це йдеться на сайті ТСН.
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Постраждала Любов Самчик розповіла, що грабіжники їх зв'язали, та "ставили праску на спину, били, душили, ножа приставляли до горла".
О 3:00 ночі я почула, як хтось піднімається на другий поверх будинку, вирішила подивитися і побачила чорну тінь. Я вийшла зі спальні і побачила, що вони підіймаються – і почала кричати,
– відповіла жертва нападників.
Чоловіки в балаклавах увірвалися в приватний будинок. На очах у дітей нападники катували батьків, ставили розпечені праски на тіло їх матері і бабусі та погрожували вбити.
Будинок злодії залишили лише на світанку, забравши гроші та прикраси. Здобиччю злодіїв стали кілька тисяч гривень, 800 доларів і прикраси. Нападники пішли з дому, але всіх залишили пов'язаними.
Звільнившись, сім'я викликала швидку і поліцію. На місці злочину виїхали слідчі, вони вже з'ясували, що один з грабіжників заліз в будинок через вікно, а потім відкрив двері і впустив інших. У поліції сподіваються, що злодіїв могла зафіксувати камера спостереження, а тому злочин можна буде розкрити по гарячих слідах.
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