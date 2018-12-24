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      На Житомирській трасі під Києвом розвернуло фуру: в’їзд до столиці заблоковано

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      ДТП
      ДТП / 24 канал

      Внаслідок сильного снігопаду на Житомирській трасі на в'їзді у Київ розвернуло фуру, яка перегородила усі смуги руху і повністю заблокувала рух по трасі.

      Як повідомляє кореспондент 24 каналу, аварія сталась зі сторони Житомира перед поворотом на село Чайки.

      На місці аварії зібрався затор

      "Зараз всі автівки, які знаходяться на трасі, стоять в заторі. Люди йдуть звідти до Києва пішки. В заторі стоїть і багато фур. Вантажівки в столицю, попри сніг, пускають", – повідомив корреспондент 24 каналу.

      В межах Києва рух транспорту також ускладнився через снігопад, який розпочався ввечері, найбільші затори традиційно зібрались у центрі столиці.

      Раніше повідомлялось, що у зв'язку з посиленням снігопаду та зниженням температури у Києві, комунальники просять водіїв не залишати автомобілі уздовж вулиць та доріг, які будуть очищати від снігу та оброблятимуть протиожеледними матеріалами.

      Теги: Новини Києва Новини України Сніг в Україні Новини політики Аварії та ДТП Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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