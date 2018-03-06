На зламаному сайті Собчак розмістили курйозний колаж з Жиріновським і водою "Жирик": фото

Передвиборний сайт кандидата в президенти Російської Федерації Ксенії Собчак зламали, помістивши на головну сторінку фото з її конкурентом Володимиром Жиріновським.

Про це повідомили на сторінці штабу в Facebook.

Читайте також: У Москві на Ксенію Собчак напали з криками "Це за Жириновського"

"Зловмисники отримали доступ до редагування і публікації новин та можуть поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією телеканалу "Дождь", при спробі зайти на сайт Собчак з'являлася помилка 521 або фотографія лідера ЛДПР Володимира Жиріновського з пляшкою води під назвою "Жирик".

"Стакан мінералочки в подарунок. Акція не поширюється на жителів Донбасу", – написано на фото.

Через дві години після злому сайт кандидатки в президенти РФ відновив роботу.



Сайт Ксенії Собчас зламали і розмістили на ньому фото з Жиріновським

Нагадаємо, 28 лютого під час теледебатів між кандидатами в президенти Росії Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. Так, опальний політик обматюкав світську левицю, в результаті чого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.