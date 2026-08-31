НАБУ й САП провели обшуки у двох суддів Верховного Суду: розслідувачі BihusInfo розкрили деталі

Слідчі НАБУ та САП 19 серпня провели обшуки у двох суддів Верховного Суду в рамках операції "Феміда". Йдеться про Ігоря Дашутіна й Ларису Рогач.

Про це повідомили журналісти Bihus.Info із посиланням на джерела фундації DEJURE.

Що відомо про ймовірну причетність суддів до корупції?

За версією слідства, колишній народний депутат Максим Микитась та чинний парламентар Вадим Столар могли організувати злочинну схему, в межах якої встановлювали контроль над чужим бізнесом, щоб заволодіти його активами та дорогою нерухомістю.

Для отримання вигідних рішень, як зазначається в матеріалах провадження, фігуранти, зокрема, могли підкуповувати суддів.

Серед суддів, яких, за даними слідства, може стосуватися справа, називають голову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ларису Рогач і голову Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ігоря Дашутіна.

Яка передісторія?

Ще у 2024 році журналісти Bihus.Info звертали увагу на можливі невідповідності у декларації Дашутіна. У документі, поданому до НАЗК, зазначалося, що суддя та його дружина Анна не володіють власним житлом чи автомобілями, а користуються майном своїх родичів.

Після виходу розслідування на порталі "Судова влада України" заявили, що Дашутін вважає оприлюднену інформацію неправдивою, а натяки на його недоброчесність – безпідставними. Суддя також звернувся до НАЗК із проханням провести повну перевірку його декларації відповідно до законодавства.

Судовий процес над Микитасем і Мудрою: що відомо?

Екснардепу Максиму Микитасю 21 серпня обрали запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень.

Микитасю інкримінують створення та керівництво злочинною організацією разом із Вадимом Столаром, незаконне заволодіння майном підприємств із використанням підроблених документів, підготовку до привласнення чужого майна та легалізацію коштів злочинного походження для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка.

Під час засідання прокурор САП озвучив фрагменти розмов Ірини Мудрої з іншими фігурантами, зокрема Микитасем. З них випливає, що експосадовиця не могла отримати інформацію про перебіг розслідування та обговорювала зміну й очищення телефонів.