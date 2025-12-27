Хабарі за голосування: НАБУ та САП викрили злочинну групу чинних нардепів

НАБУ та САП провели операцію під прикриттям. Детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні нардепи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Що відомо про викриття нардепів?

У суботу, 27 грудня, НАБУ повідомило про спільну операцію із прокурорами САП. Детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати України. Слідчі дії провели в межах операції під прикриттям.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

Імена фігурантів та суми поки не розголошуються. Слідчі обіцяють оприлюднити усі деталі згодом.