НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабарництво

Детективи НАБУ затримали чинного народного депутата України, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на медичні тендери на Житомирщині. Рішення про затримання ухвалив Вищий антикорупційний суд через систематичну неявку фігуранта на засідання.

Деталі повідомили у НАБУ та САП.

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Що відомо про затримання нардепа?

За даними слідства, у січні 2022 року депутат через посередника отримав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Це становило 30% від вартості контракту на постачання ультразвукового обладнання для лікарні в Житомирі. Гроші, за версією слідства, передавалися за сприяння у перемозі приватної компанії в публічних закупівлях.

Також обвинувачений, за матеріалами справи, обіцяв вплив на майбутні закупівлі медичного обладнання – зокрема МРТ та лапароскопічних систем – із загальною сумою контрактів понад 38 мільйонів гривень.

Кримінальне провадження кваліфіковано за статтею, яка передбачає зловживання впливом. Обвинувальний акт було скеровано до суду ще у 2022 році.

Попри це, протягом майже чотирьох років фігурант неодноразово не з'являвся на засідання, зокрема у жовтні 2025-го та березні, червні 2026 року. Частину неявок він пояснював закордонними відрядженнями.

Наразі затриманого доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ініціював розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення застави. Засідання призначене на 29 червня 2026 року.

Ім'я підозрюваного офіційно не розголошується, однак джерела РБК-Україна підтверджують, що йдеться про Сергія Кузьміних.

Довідково. Народний депутат IX скликання Сергій Кузьміних від фракції "Слуга народу" є фігурантом антикорупційних розслідувань і кримінальних проваджень. У 2026 році ВАКС визнав його винним у зловживанні впливом та наклав штраф у відповідній справі. Також він неодноразово фігурував у скандалах довкола ухилення від слідчих дій і судових засідань. Депутат голосував за суперечливі законопроєкти, зокрема щодо змін у роботі антикорупційних органів і містобудівної реформи.

Нагадаємо, співробітника СБУ підозрюють у спробі отримати 150 тисяч доларів за "вирішення питання" із закриттям кримінального провадження та поверненням вилучених коштів. За даними слідства, він пропонував бізнесу вплинути на правоохоронців після обшуку в Запоріжжі, де було вилучено понад 6 мільйонів гривень. НАБУ і САП повідомили йому про підозру, розслідування триває.