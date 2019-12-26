НАБУ навідалось з обшуками у будівлю Мінінформполітики через рекламу на CNN

Детективи Національного антикорупційного бюро України з обшуками прийшли до будівлі колишнього Міністерства інформаційної політики. Слідчі дії проходять у межах справи щодо тендеру 2018 року на 15 мільйонів гривень за просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

Справу кваліфікують за статтею про розтрату чи привласнення майна шляхом зловживання владою, повідомляє НАБУ.

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Нині у будівлі колишнього Міністерства інформаційної політики розташовується Міністерство культури, молоді та спорту України. Державний секретар міністерства Артем Біденко вже відреагував на обшуки.

За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting так не розмістила рекламу. Хоча вже є акти виконаних робіт від телеканалу CNN,

– розповів держсекретар.

Резюмуючи, він наголосив, що Міністерству інформаційної політики не має чого приховувати. Раніше Біденко очолював державний секретаріт Мінінформполітики.

"Ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки", – запевнив Артем Біденко.



Бренд UkraineNOW

Що відомо про бренд UkraineNOW?UkraineNOW – бренд України, розроблений креативною компанією Banda Agency і схвалений Кабінетом Міністрів України 10 травня 2018 року. Він був частиною концепції популяризації України, представленої Міністерством інформаційної політики у 2017 році.