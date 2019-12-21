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      НАБУ оголосило підозру у держзраді директору центру "Безпека" через зрив оборонного замовлення

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      НАБУ оголосило підозру чиновнику у держзраді через зрив оборонного замовлення / Ілюстративне фото

      Детективи НАБУ повідомили про підозру у державній зраді та заволодінні чужим майном директору державного підприємства "Український науково–технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека"). Він вступив у злочинну змову з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

      У подальшому це зірвало реалізацію узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення. Так, за даними слідства, у вересні – листопаді 2017 року зловмисники домовилися сприяти участі американської компанії Gray Fox Logistics у виконанні державного оборонного замовлення. Йшлося про виготовлення та поставку в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 міліметрів з комплексом ЗІП".

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      При цьому посадовці цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має.

      Далі директор "Безпеки" забезпечив укладення контракту між Gray Fox Logistics та Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення та поставку в Україну спеціалізованої продукції.

      Внаслідок цього Gray Fox Logistics у травні 2018 року отримала від компанії "Артем" передоплату в розмірі 8,29 мільйона доларів. Проте станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала.

      Таким чином була зірвана реалізація узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення та створена передумова неповного та несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури,
      – йдеться у повідомленні НАБУ.

      Директору українського центру "Безпека" тепер загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

      Чим займається український центр "Безпека"? З 2017 року за наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України центр уповноважили на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Гроші Новини України Новини політики НАБУ Збройні сили України Зброя
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