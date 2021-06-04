Корупція на волинській митниці: в начальника посту знайшли 700 тисяч доларів

Слідчі ДБР викрили, що начальник митного посту на Волинській митниці допомагав незаконно переміщувати вантажі через кордон без сплати митних платежів. У його автомобілі вилучили понад 700 тисяч доларів.

Слідчі з'ясували, що схему організували співробітниками керівної ланки Волинської митниці.

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Працівника митниці впіймали через корупцію

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання працівників Волинської митниці Держмитслужби. Службовці за гроші сприяли незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.



У начальника митного посту вилучили понад 700 тисяч євро / Фото ДБР

Окрім того, з'ясували, що начальник одного з митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші. Ба більше, частину з них ділив між іншими правоохоронними структурами.

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на посту дороги Київ – Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучили 704,3 тисячі доларів,

– зауважили у ДБР.

Слідчі Держбюро розслідувань вже почали кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту.