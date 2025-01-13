Над російським Брянськом пролунала серія потужних вибухів

В понеділок, 13 січня, в російському Брянську було гучно. Зазначається, що над містом було чутно серію потужних вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Над Брянськом чули вибухи

Російські пабліки писали, що кілька потужних вибухів пролунала над Брянськом. Там вказують, що "попередньо спрацювала система ППО".

Місцеві жителі розповіли російському телеграм-каналу, що понад 10 хвилин тому над містом було видно безліч спалахів та чути гучні вибухи.

Там вказали, що в місті чути сирену, а по телебаченню попереджають про ракетну небезпеку в регіоні.

В мережі вже оприлюднили відео, що відбувається в Брянську. Так, на кадрах чути, як лунає сирена та звуки вибухів.

Над Брянськом чути вибухи: дивіться відео

Крім цього, загрозу ракетної атаки також оголосили у ще 2 регіонах Росії, зокрема у Бєлгородській та Орловській областях.

Додамо, що в мережі пишуть, що повітряну тривогу також оголосили і в Криму. Вказується, що окупаційні війська перекрили Керченський міст.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни знову скаржаться на атаку дронів і потужні "хлопки". Так, вночі 11 січня було гучно в низці російських областей.

Зокрема, гучно було у Воронезькій області. Губернатор заявив про роботу "Пе-Ве-О". Гусєв марив про нібито "успішне" збиття кількох дронів. Не спалося росіянам і в Анапі.

Пропагандисти зазначали, що в Краснодарському краю нібито працювало "Пе-Ве-О" по дронах. Більш детально про вибухи в Росії 11 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу.