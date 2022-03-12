Над Скадовськом збили два гелікоптери окупантів: один пілот вижив та потрапив у полон
12 березня 2022 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Окупанти втратили ще два гелікоптери у війні проти України. Їх було збито в небі над Скадовськом.
Про збиті гелікоптери повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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Він опублікував відео з місця події. На відео видно уламки одного гелікоптера, який догорає. Його номер RF-13409. Це вертоліт Ка-52. Пілот згорів живцем.
За даними Сергія Братчука, один з пілотів збитого гелікоптера вижив. Його доставили в лікарню.
Відео збитого російського гелікоптера