Над Скадовськом збили два гелікоптери окупантів: один пілот вижив та потрапив у полон

Окупанти втратили ще два гелікоптери у війні проти України. Їх було збито в небі над Скадовськом.

Про збиті гелікоптери повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Він опублікував відео з місця події. На відео видно уламки одного гелікоптера, який догорає. Його номер RF-13409. Це вертоліт Ка-52. Пілот згорів живцем.

За даними Сергія Братчука, один з пілотів збитого гелікоптера вижив. Його доставили в лікарню.

Відео збитого російського гелікоптера