1 травня, 15:43
Над Тернополем було понад 50 "Шахедів": є влучання та десяток постраждалих
Тернопіль вдень 1 травня атакували понад 50 "Шахедів". На жаль, є влучання та багато постраждалих.
У місті було чути понад 20 вибухів.
Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.
Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає.
Частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
Важливо! Місцевих мешканців попереджають, що у місті можуть бути небезпечні уламки. Не можна наближатися до них і торкатися. Окремо просять наголосити дітям, аби жодних знахідок не брали в руки.
Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101.