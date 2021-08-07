Над Україною зафіксували невідомий літак: ЗСУ підняли в небо винищувач

У повітряному просторі Чернівецької області Збройні сили України вранці 7 серпня зафіксували невідомий літак. Аби перехопити його, у небо підняли винищувач МіГ-29.

Прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив фіксацію невідомого літака у небі над Буковиною. Трапилося це 7 серпня, о 7:30.

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У небі над Україною зафіксували невідомий літак

Радіолокаційні засоби Повітряних сил виявили літальний апарат, який рухався зі сторони румунського кордону,

– зазначив Ігнат.

За його словами, через це в небо підняли чергові сили – винищувач МіГ-29 204-ї бригади тактичної авіації. Він успішно перехопив літак Ан-2 (у народі – "кукурузник"). Пілот винищувача змусив його сісти на найближчому аеродромі – в Коломиї.

У літаку перебували 3 людини. Попередньо, це громадяни Україні. Наразі правоохоронці встановлюють осіб та мету перетину ними кордону.

Ймовірно, у цьому літаку контрабандисти перевозили цигарки.

Фігуранта справи про вбивство прикордонника спіймали на контрабанді

На Закарпатті прикордонники затримали фігуранта правопорушення, під час якого загинув їхній колега Вадим Березенський. Цього разу підозрюваний намагався незаконно перемістити сигарети в Румунію.

Зловмисника затримали. У нього знайшли тепловізор та радіостанцію, що свідчить про те, що вночі він міг відстежувати прикордонників й підтримувати зв'язок зі спільниками.