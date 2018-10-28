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      Над Путіним могли знущатися в дитинстві: психіатр проаналізував президента Росії

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      Психіатр проаналізував Путіна
      Психіатр проаналізував Путіна / Фото з вільних мереж

      Багато рис характеру президента Росії Володимира Путіна є нарцисичними. Господар Кремля може бути психічно нездоровим, при цьому не помічаючи нічого неприпустимого у своїй поведінці.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на доповідь "Усередині путінського мозку" американського психіатра та професора Каліфорнійського університету Джеймса Феллона. Він займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

      Я не думаю, що Путін страждає нарцисичним розладом особистості, але у нього багато нарцисичних рис характеру, і при цьому він прекрасно розуміє свої дії, це свого роду гра,
      – зазначив професор.

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      За його словами, у Путіна є всі ознаки соціопата. Таких людей об'єднує те, що вони отримали якусь психологічну травму в дуже ранньому віці, до 10 років.

      Можливо, в дитинстві над такою людиною знущалися або били та принижували, і вона озлоблена на весь світ. Такими є багато терористів,
      – зазначив Феллон.

      "На чолі терористичної групи може стояти психопат, але його підлеглими стають соціопати, молоді люди, які відчувають, що вони – невдахи, що світ над ними поглумився та вони повинні йому помститися. Ось цей тип поведінки схожий на путінський", – розповів психіатр.

      При цьому професор зазначив, що не готовий сказати, що Путін повною мірою є соціопатом або страждає на інший розлад особистості.

      Але очевидно, що у нього є почуття місії, яке трансформується в націоналізм, і, хоча він не співчуває народу щиро, він розуміє, чого люди хочуть. Все окремо нормально, але комбінація таких рис стає патологією. У Путіна є всі рис не психопата, а соціопата,
      – пояснив Феллон.

      Водночас він наголосив, що психіатр може поділитися з громадськістю своїми поглядами, але неетично висловлювати думку щодо психічного здоров’я якоїсь людини, якщо він не спостерігав пацієнта особисто.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін дослідження Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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