Над Путіним могли знущатися в дитинстві: психіатр проаналізував президента Росії

Багато рис характеру президента Росії Володимира Путіна є нарцисичними. Господар Кремля може бути психічно нездоровим, при цьому не помічаючи нічого неприпустимого у своїй поведінці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на доповідь "Усередині путінського мозку" американського психіатра та професора Каліфорнійського університету Джеймса Феллона. Він займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

Я не думаю, що Путін страждає нарцисичним розладом особистості, але у нього багато нарцисичних рис характеру, і при цьому він прекрасно розуміє свої дії, це свого роду гра,

– зазначив професор.

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За його словами, у Путіна є всі ознаки соціопата. Таких людей об'єднує те, що вони отримали якусь психологічну травму в дуже ранньому віці, до 10 років.

Можливо, в дитинстві над такою людиною знущалися або били та принижували, і вона озлоблена на весь світ. Такими є багато терористів,

– зазначив Феллон.

"На чолі терористичної групи може стояти психопат, але його підлеглими стають соціопати, молоді люди, які відчувають, що вони – невдахи, що світ над ними поглумився та вони повинні йому помститися. Ось цей тип поведінки схожий на путінський", – розповів психіатр.

При цьому професор зазначив, що не готовий сказати, що Путін повною мірою є соціопатом або страждає на інший розлад особистості.

Але очевидно, що у нього є почуття місії, яке трансформується в націоналізм, і, хоча він не співчуває народу щиро, він розуміє, чого люди хочуть. Все окремо нормально, але комбінація таких рис стає патологією. У Путіна є всі рис не психопата, а соціопата,

– пояснив Феллон.

Водночас він наголосив, що психіатр може поділитися з громадськістю своїми поглядами, але неетично висловлювати думку щодо психічного здоров’я якоїсь людини, якщо він не спостерігав пацієнта особисто.