Сьогодні Верховна Рада проголосувала за підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Це підвищення на 277 гривень матиме значні наслідки для української економіки.

Наскільки це економічно аргументовано?

Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

До теми Рада проголосувала за підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень з 1 вересня: деталі

Більшість чиновників говорять про соціальну важливість цього кроку. Проте мало хто акцентує на економічній складовій. За словами нардепки, таке підвищення збільшує податкову базу.

Надходження до бюджету зростуть на пів мільярда. Але економічний ефект ще й в тому, що ці кошти будуть спрямовані на внутрішній ринок,

– наголосила Кравчук.

Чому голосували зараз?

На запитання журналіста, чому для розгляду цього питання скликали позачергове засідання, адже народні депутати й так повертаються за тиждень до роботи, Кравчук відповіла: "Мінімальна зарплата має зрости 1 вересня, відповідно ми сьогодні загалом прийняли цей законопроєкт. Оскільки це зміни до бюджету, їх потрібно було схвалити".

Вона додала, що вже за вересень люди отримають більшу зарплату. І наголосила, що наступні підвищення будуть закладені в проєкті держбюджету на 2021 рік.

Ми чекатимемо фінансового обґрунтування, звідки подальші підвищення мінімальної зарплати будуть передбачені в бюджеті,

– зазначила Кравчук.

І ствердила, що це не суто декларативна норма й загалом буде 3 етапи підвищення.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу