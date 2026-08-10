Залишили армію Росії без пального: партизани підтвердили повне знищення нафтобази в Луганську

Логістика окупаційних військ на східному фронті зазнала нового удару після втрати стратегічно важливого об'єкта в Луганську. Операція стала результатом тривалої дорозвідки та взаємодії партизанів з Силами оборони України.

Про це повідомили в "Атеш".

Що відомо про знищення російської нафтобази в Луганську?

Представники партизанського руху офіційно заявили про повне припинення роботи великої нафтобази та прилеглих складських комплексів паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Луганську. За їхніми словами, цей об’єкт остаточно вивели з ладу після серії точних ударів.

Знищена база була одним із ключових логістичних вузлів російських окупаційних військ. Саме звідти, як стверджують у русі, забезпечували пальним підрозділи 41-ї та 20-ї загальновійськових армій Росії, які воюють на сході України.

Втрата такого ресурсу ускладнює постачання ворога та б'є по його можливостях швидко перекидати техніку й підтримувати бойові дії. Для російських підрозділів це означає додаткові проблеми з паливом у регіоні, де й без того зростає навантаження на тилову інфраструктуру.

У "АТЕШ" також розповіли, що їхні агенти тривалий час відстежували розташування резервуарів, графіки підвозу цистерн і місця найбільшого скупчення паливозаправників. Зібрані дані передавали українським військовим, після чого по нафтобазі завдавали планомірних ударів.

За словами руху, вогневе ураження об'єкта здійснювали 4 вересня 2025 року, 27 лютого, 24 травня, а також 4 і 5 червня 2026 року. Після цих атак нафтобаза, як стверджують партизани, стала повністю непридатною до роботи.

Наслідки ударів Сил оборони по нафтобазі окупантів у Луганську / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

У русі наголосили, що противник фактично втратив одне з найважливіших джерел пального в регіоні. В "Атеш" також заявили, що й надалі знищуватимуть військову інфраструктуру окупантів там, де це буде можливо.

У підпіллі також закликали охочих приєднуватися до руху через офіційні канали зв'язку.

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" заявили, що ведуть розвідку біля колишньої будівлі СБУ в окупованому Донецьку, де, за їхніми даними, працюють співробітники ФСБ. Агенти стежать за транспортом і пересуванням російських силовиків, а зібрану інформацію, за їхніми словами, передають Силам оборони України.