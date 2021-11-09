"Нафтогаз" спростував чутки навколо своїх нібито домовленостей з олігархом Коломойським, – заява

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що останніми днями активно поширюється дезінформація навколо судової справи "Укрнафта проти Нафтогазу".

За даними компанії, проблема бере початок у 2006-2013 роках, відтоді точаться судові суперечки в українських судах, а з 2015 року – в іноземних. У компанії спростували чутки, що ширяться у ЗМІ, про якийсь зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" домовився з бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з "Укрнафтою" відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, кошти тощо не відповідає дійсності. Припущення, що "Нафтогаз" вже віддав Коломойському якісь обсяги газу, також неправдиві. "Нафтогаз" не передавав жодних обсягів газу чи коштів "Укрнафті" з того моменту, як "Нафтогаз" очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021)", – йдеться у повідомленні НАКу.

За даними компанії, зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" про стягнення 9,067 млрд кубометрів природного газу та всіх доходів, які НАК "Нафтогаз України" отримала або могла отримати від продажу обсягу природного газу.

"Нафтогаз" не погоджується з позовними вимогами "Укрнафти". Позиція "Нафтогазу" залишається по суті незмінною від першого засідання суду у цій справі. Іншими словами, компанія не погоджується з вимогами "Укрнафти" щодо передачі їй спірних обсягів газу, з вимогами "Укрнафти" щодо компенсації вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.

"Нафтогаз" максимально відкрито розкриває інформацію про судові суперечки з "Укрнафтою", виступає за відкритий для ЗМІ судовий процес. Компанія надає у судовому процесі необхідні документи. Зазначимо, що з 2018 року Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо ненадання суду документів, що могло завдати шкоди інтересам національної компанії", – зазначили у НАК "Нафтогаз України".