"Нафтогаз" готовий виділити гроші для монетизації субсидій, – Коболєв

Монетизація субсидій є визначальною для ефективної реформи енегросектору. НАК "Нафтогаз України" готовий виділяти кошти для її здійснення.

Про це заявив голова держкомпанії Андрій Коболєв написав на ІІІ Українському нафтогазовому енергетичному форумі.

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Так, Коболєв наголосив, що монетизація субсидій наразі є "ключовим питанням".

Це безпосередній фактор до економії для споживачів. Нафтогаз готовий давати гроші для монетизації субсидій і допомогти з системою верифікації абонентів,

– сказав він.

Голова "Нафтогазу" також додав, що немає проблем з персональними даними – для проведеннчя процедури не потрібні прізвища, лише номер облікового приладу.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року.

Що таке "монетизація субсидій"?

Мова йде про перетворення процесу надання пільг у формі "знижки" на оплату комунальних послуг громадянам на процес виплати "живими" грошима за зекономлені ресурси – тобто газ, електроенергію тощо. Економія рахуватиметься за показниками, які перевищують норми споживання. Споживачу доведеться сплачувати повну вартість комунальних послуг уже фактично з "своєї кишені" – адже кошти від держави надходитимуть на спеціальний рахунок, призначений тільки для сплати комунальних послуг, і раз на рік, за умови відсутності заборгованостей, залишок коштів можна буде зняти з рахунку і витратити на власний розсуд.