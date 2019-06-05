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      "Нафтогаз" знизить ціни на газ: за червень вже прийдуть нові платіжки

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Прес-служба уряду

      Кабінет Міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення вже з червня. Голова уряду Володимир Гройсман переконаний, що немає потреби у таких високих тарифах – вони навіть вищі за ринкову ціну.

      Кабмін 5 червня прийняв постанову, згідно з якою у червні ціна на газ складе 8000 гривень за 1 тисячу кубометрів газу, у липні – 7700 гривень. Раніше укранці мали сплатити за газ за поточний місяць за іншими тарифами. Для кожної області воно встановлювались окремо і коливались від 8300 до 8800 гривень за 1 тисячу кубометрів газу.

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      Постійну зміну цін на газ Гройсман пояснює тим, що газовий ринок України дуже залежить від ринкових цін. Відтак, коли знижуються імпортні ціни, то і внутрішні ціни для українських споживачів падають. І навпаки.

      "Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8800 гривень по деяких регіонах України. Ми говорили про це вже не раз. Газ повинен коштувати в червні близько 8000, в липні 7700 гривень. Це коридор, який відповідає ринковій ціні", – прокоментував Гройсман. 


      Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що у червні знизять ціни для промислових споживачів на 7,9%. Але не для всіх. Привілеєм можуть скористатися ті компанії, що закуповують газ обсягом у понад 50 тисяч кубометрів на місяць, не мають боргів перед енергохолдингом, здійснюють повну передоплату. Для них ціна становитиме 5803 гривні за тисячу кубометрів. Для промислових підприємств, які не здійснюватимуть передоплату, ціна в червні також знизиться – на 7,6% – і становитиме 6 тисяч 423 гривні за тисячу кубометрів із ПДВ.

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      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газ Тарифи на газ Тарифи Комунальні послуги Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
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