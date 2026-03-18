Візит експертів з ЄС на "Дружбу": у МЗС чітко відповіли, чи відбудеться він

У МЗС України відповіли, чи заплановані візити Єврокомісії на нафтопровід "Дружба". Відомо, що Україна контактує із партнерами щодо його стану та прогнозів ремонту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час спілкування із журналістами.

Чи буде візит ЄС на трубопровід "Дружба"?

Георгій Тихий нагадав, що Єврокомісія раніше зверталась до України із запитом щодо "Дружби". У зверненні просили уточнити терміни ремонту нафтопроводу. У МЗС запевнили, що українська сторона надала відповідні роз'яснення європейцям вчасно.

Мені невідомо про якісь конкретні домовлені дати чи поїздки щодо огляду "Дружби",

– додав Тихий.

За словами речника МЗС, Україна підтримує контакт з Єврокомісією, партнерами та навіть Угорщиною і Словаччиною щодо стану нафтопроводу.

Сторони обговорюють також пошкодження, що виникли внаслідок російської атаки, та орієнтовні прогнози ремонту, уточнили в МЗС.

