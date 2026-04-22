Ремонт нафтопроводу "Дружба" на українській ділянці завершився

Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу "Дружба". Система вже технічно готова до відновлення транзиту нафти до країн ЄС.

Проте ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру залишається високим. Про це повідомляє "Укртранснафта".

Що відомо про закінчення ремонтних робіт?

Компанія MOL Plc. повідомила, що отримала офіційне підтвердження від "Укртранснафта" про завершення ремонтних робіт на українській ділянці нафтопроводу "Дружба". Згідно з повідомленням, роботи завершили станом на 18:00 21 квітня 2026 року.

Також було припинено дію форс-мажорних обставин, які діяли з 27 січня. Українська сторона заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про одну з ключових гілок постачання енергоресурсів до Центральної Європи.

Президент Володимир Зеленський підтвердив завершення ремонту та наголосив, що Україна виконала свою частину зобов’язань перед європейськими партнерами. За його словами, інфраструктуру підготували до відновлення роботи, а фахівці забезпечили необхідні технічні умови для запуску трубопроводу.

Водночас глава держави застеріг, що гарантувати повну безпеку об’єкта наразі неможливо через постійну загрозу нових атак з боку Росії.

Ми виконали свою частину роботи. Інфраструктура готова до відновлення, але ризики повторних ударів по енергетичних об’єктах залишаються,

– наголосив Зеленський.

За інформацією джерел, технічні випробування нафтопроводу можуть відбутися одразу після завершення ремонту. Раніше про можливе відновлення постачання повідомляло агентство Bloomberg.

Очікується, що після тестування транзит нафти до Європи можуть поступово відновити.

Якою є позиція Угорщини щодо відновлення "Дружби"?