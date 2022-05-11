Нафтове ембарго можуть накласти на Росію в 2 етапи, – експерт

Європа не готова блокувати постачання російської нафти у треті країни. Зокрема, такого важливого рішення немає у шостому пакеті санкцій. Експерти ж запевняють, що нафтове ембарго на Росію таки можуть накласти, це відбудеться в 2 етапи.

Про це 24 каналу розповів експерт центру Разумкова Максим Білявський.

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За його словами, запровадити нафтове ембарго потрібно для того, аби військово-промисловий комплекс ворога не отримував надходжень і на ці гроші не складав з тих деталей, що залишилися, ракети, які випускають по Україні.

Сподіваюся, що нафтове ембарго буде, можливо, навіть в 2 етапи. Перший етап – будуть обмежені поставки морським шляхом. Це приблизно 20% від поточних обсягів відвантаження,

– пояснив Білявський.

Водночас другим етапом експерт називає – розписану дорожню карту зупинки постачання російської нафти в європейських країнах відповідно до термінів. "В якихось країнах це може бути 6 місяців, в інших – 10 чи 12 місяців", – вважає Білявський.

Він додав, що застосування нафтового ембарго на ситуацію з ринком нафтопродуктів України не вплине.

Максим Білявський про нафтове ембарго та ситуацію з пальним в Україні:



Відмова Європи від нафтового ембарго: коротко

Європейський Союз після довгих обговорень вирішив не вносити заборону на морське транспортування російської нафти до 6 пакету санкцій.

Таким чином ЄС вирішив прийняти позиції Греції та Мальти. Адже на ці країни припадає дві третини танкерного флоту Європи. Заборона перевезення російської нафти третім країнам дуже сильно вдарила б по економіці Греції та Мальти, тому ЄС вирішив піти назустріч та виключити цю заборону.

Разом з тим невідомо, чи виключить ЄС зі списку санкцій заборону на страхування танкерів, яка є серйозною перешкодою для експорту російської нафти.

Водночас Угорщина вимагає взагалі не вводити жодних нафтових обмежень проти Росії через серйозні наслідки для своєї економіки. На переговори у Будапешт вирушила особисто глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрім того, Словаччину та Чехію також хотіли частково звільнити від ембарго, оскільки вони залежні від російської нафти. Зокрема, 95% постачань нафти до Словаччини – російські.

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