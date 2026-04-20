В Туапсе екологічна катастрофа: з неба падає нафтовий дощ

У ніч проти 20 квітня українські дрони атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Після удару місцеві стали скаржитися на погіршення погодних умов – на них просто з неба йде дощ із нафти.

Про це активно пишуть у мережі. Росіяни також поширюють кадри кліматичного збою, їх зібрав Сергій Стерненко.

Що відомо про нафтовий дощ у Туапсе?

На зафільмованих відео видно, що, зокрема, машини вкрилися крапельками дощу з домішками нафти.

Місцеві мешканці скаржаться на екологічні наслідки та забруднення моря нафтопродуктами. Сліди від нафтового дощу жителі буквально рознесли, зокрема, по сходових майданчиках.

Варто зазначити, що Сили оборони України (СБС, ССО та ГУР) провели успішну повторну атаку на Туапсинський НПЗ наступного дня після того, як росіяни загасили триденну пожежу від попереднього удару.

Краплинки нафти, що осіли повсюди в Туапсе, а також, вочевидь забруднене повітря, свідчать про серйозні екологічні наслідки від пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.

