Емоційне відео росіянки опублікували у NEXTA Live.

Дивіться також Росію атакували понад 100 дронів: є загиблий, масштабно горів порт

Чому росіяни хочуть втекти з Туапсе?

Росіяни, котрі так мріяли жити у теплому регіоні, не врахували те, що у місті Туапсе розташований нафтопереробний завод. Ба більше, його іноді атакують безпілотники.

Мережу сколихнуло відео росіянки. Вона обурилась, бо хотіла жити з дитиною на морі, але зараз "все зіпсовано", адже мазут забруднив його. Крім того, тепер вона не знає: "Чи прокинешся живим ти і твоя дитина. Х*лі тут жити взагалі?"

Росіяни жаліються на життя в Туапсе: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Успішний удар по НПЗ в Туапсе: що відомо?