Емоційне відео росіянки опублікували у NEXTA Live.

Чому росіяни хочуть втекти з Туапсе?

Росіяни, котрі так мріяли жити у теплому регіоні, не врахували те, що у місті Туапсе розташований нафтопереробний завод. Ба більше, його іноді атакують безпілотники.

Мережу сколихнуло відео росіянки. Вона обурилась, бо хотіла жити з дитиною на морі, але зараз "все зіпсовано", адже мазут забруднив його. Крім того, тепер вона не знає: "Чи прокинешся живим ти і твоя дитина. Х*лі тут жити взагалі?"

Успішний удар по НПЗ в Туапсе: що відомо?

  • Вночі 20 квітня вибухи та пожежа у Краснодарському краї були в районі морського порту Туапсинсього НПЗ. Росіяни стверджують, що внаслідок атаки нібито загинула одна лидина та ще одна постраждала.

  • Після попередньої атаки пожежу на тамтешньому НПЗ гасили три дні, до 19 квітня. А вже наступного дня Сили оборони вгатили по ньому знову.

  • Удару завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у співпраці з Силами спеціальних операцій та ГУР МО України. Влучання сталось у резервуарний парк, а вогонь поширився по території об'єкта.