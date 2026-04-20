Емоційне відео росіянки опублікували у NEXTA Live.
Чому росіяни хочуть втекти з Туапсе?
Росіяни, котрі так мріяли жити у теплому регіоні, не врахували те, що у місті Туапсе розташований нафтопереробний завод. Ба більше, його іноді атакують безпілотники.
Мережу сколихнуло відео росіянки. Вона обурилась, бо хотіла жити з дитиною на морі, але зараз "все зіпсовано", адже мазут забруднив його. Крім того, тепер вона не знає: "Чи прокинешся живим ти і твоя дитина. Х*лі тут жити взагалі?"
Росіяни жаліються на життя в Туапсе: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)
Успішний удар по НПЗ в Туапсе: що відомо?
Вночі 20 квітня вибухи та пожежа у Краснодарському краї були в районі морського порту Туапсинсього НПЗ. Росіяни стверджують, що внаслідок атаки нібито загинула одна лидина та ще одна постраждала.
Після попередньої атаки пожежу на тамтешньому НПЗ гасили три дні, до 19 квітня. А вже наступного дня Сили оборони вгатили по ньому знову.
Удару завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у співпраці з Силами спеціальних операцій та ГУР МО України. Влучання сталось у резервуарний парк, а вогонь поширився по території об'єкта.